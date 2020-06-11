Вот это прыжок! Кошку забыли в горящем доме, но она спаслась сама

Источник материала: Tut.by

Пользователь Reddit под ником distriived случайно положил начало серии новых мемов, рассказав о своей беде. 9 июня ранее дом этого мужчины загорелся, пока он был на работе, а жена с детьми ушли гулять. И взаперти остались питомцы семьи: собака и кошка. К счастью они остались живы, а кошка еще и стала мемом, пишет medialeaks.

— Пока я не знаю причину, но, кажется, всё началось на кухне. Я купил новый переносной кондиционер два дня назад. Так что, возможно, что-то случилось с проводкой — у меня пока такая теория, — написал пользователь.





Он также опубликовал фото горящего дома с сидящим перед ним мужчиной с подписью:

— Этот мужчина спас нашу собаку. А на заднем плане можно увидеть нашу кошку, которая выпрыгивает из окна.

Черная кошка, отчаянно вылетающая из окна, пока дом охвачен огнем, явно поразила воображение реддиторов.





Пост погорельца набрал больше 100 тысяч апвотов всего за несколько часов. Многих людей не на шутку встревожила судьба животного и его владельцев, но автор рассказал, что случилось:

— Я был на работе, когда это произошло. Моя жена и дети пошли на игровую площадку, а соседи услышали сигнализацию. Один из них должно быть услышал, как скулит собака, и вытащил ее. Они сделали эту фотографию до моего приезда. Сосед показал мне его, и я такой «Это эпичное фото!» Я очень рад, что она успела выбраться.

Поначалу реддитор не мог отыскать питомицу: после такого стресса она убежала и куда-то запряталась. Но несколько часов спустя кошку вернули хозяевам. Бедняжка пострадала — но не критично, рассказал он:

— Полиция нашла нашу кошку. У нее слегка обожжены уши и сгорели усы, поэтому я срочно везу ее к ветеринару.

Узнав, что с животным всё более-менее хорошо, реддиторы стали смеяться над эпичностью этого снимка, и уже появились первые мемы. Большинство шуток так или иначе сводится к тому, как человечество переживает 2020 год.

2020 год и две мои последние клетки мозга:





Множество моих обязанностей и я:





Земля стремительно умирает. Два космонавта успели выбраться отсюда. А я притворяюсь, что всё в порядке:

2020 год. Я. И полицейские, которые должны «защищать и служить»: