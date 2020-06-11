В Мозыре водитель с 5 промилле врезался в бордюр и другую машину: пострадали два пешехода

Источник материала: Tut.by

В Мозыре пьяный водитель совершил ДТП, пострадали два пешехода, сообщает телеканал «Мозырь».





Авария произошла вечером 7 июня на улице Пролетарской.

Водитель Changan не справился с управлением — авто протаранило припаркованную у дороги легковушку и врезалось в бордюр. От удара у китайского кроссовера отлетело колесо и попало в проходивших мимо молодых людей.

В результате у девушки ссадины, у парня — перелом лодыжки.

Виновник — 42-летний мозырянин, в его крови обнаружено почти 5 промилле алкоголя.