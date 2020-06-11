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Тихановская отменяет пикеты по всей Беларуси

11.06.2020 10:12 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Из-за провокаций в отношении сборщиков пикетов претендент в президенты Светлана Тихановская приняла решение снять пикеты в ее поддержку в Минске и остальных городах Беларуси.

Об том она заявила в видео на телеграм-канале «Выборы. Беларусь».

Назначенные на 12, 13 и 14 июня пикеты по сбору подписей не состоятся, а инициативная группа подаст в ЦИК столько подписей, сколько уже удалось собрать.

«В связи с тем, что происходят задержания, вас наказывают «сутками», штрафами, происходят провокационные действия на пикетах по сбору подписей в мою поддержку, я обращаюсь к вам. Пожалуйста, ближайшие дни - пятница, суббота, воскресенье - не проводить пикеты по сбору подписей в Минске и во всех областных городах Беларуси. В эти дни я опасаюсь разного рода провокаций в отношении вас. И, поверьте, ни одна собранная подпись не стоит того, чтобы страдали вы и ваши семьи», - сказала Тихановская.

В регионах, где нет большого скопления людей и, следовательно, риска провокаций, сбор подписей будет продолжаться.

Тихановскаая поблагодарила своих соратнико за работу в тяжелых условиях, поддержку и понимание, и попросила беречь себя и своих близких.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за провокаций в отношении сборщиков пикетов претендент в президенты Светлана Тихановская приняла решение снять пикеты в ее поддержку в Минске и остальных...
 
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