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В головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники ДФР

11.06.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники ДФР. Об этом TUT.BY рассказал сотрудник банка.


Скриншоты: Яндекс. Панорамы

— Чтобы проходил обыск, я не видел, но люди в масках, у которых на форме написано ДФР, — да, они тут есть, — сказал TUT.BY начальник отдела спецпроектов, благотворительной и спонсорской помощи Белгазпромбанка Сергей Приемко.

Напомним, один из претендентов в президенты в нынешнюю избирательную компанию Виктор Бабарико до выдвижения 20 лет возглавлял Белгазпромбанк.

Обновляется.

 
 
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