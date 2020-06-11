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В головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники ДФР
Источник материала: Tut.by
В головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники ДФР. Об этом TUT.BY рассказал сотрудник банка.
— Чтобы проходил обыск, я не видел, но люди в масках, у которых на форме написано ДФР, — да, они тут есть, — сказал TUT.BY начальник отдела спецпроектов, благотворительной и спонсорской помощи Белгазпромбанка Сергей Приемко.
Напомним, один из претендентов в президенты в нынешнюю избирательную компанию Виктор Бабарико до выдвижения 20 лет возглавлял Белгазпромбанк.
Обновляется.
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Что именно там происходит и что делают сотрудники ДФР, в банке не говорят.
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