Первоочередные задачи вчерашнего дня

Разумеется, сначала новое правительство будет занято только написанием шпаргалок к выборному «экзамену». По ходу процесса возможна дополнительная ротация кадров. «Мы посмотрим, кто как сдает экзамен, - предупредил Александр Лукашенко. - Этот же портфель никому не дается навечно, в т.ч. мне. Меня избирает народ, вас назначает президент. Все по Конституции».





Вариант, при котором народ изберет кого-то другого, несомненно, будет маячить в глубине души новых министров. Хотя отдавать страну нынешний президент не собирается, он на всякий случай намекнул, что если к власти придет кто-то другой, то первыми жертвами станут нынешние назначенцы. Такая перспектива должна стать для них главным стимулом быстрого и активного «приобретения рабочего состояния».





Вдохновить новое правительство Лукашенко попытался достижениями предшественников. Действительно, за время работы Совмина под руководством Сергея Румаса сбалансированность в экономике по большинству показателей удалось сохранить, устойчивость на финансовом рынке обеспечена, доходы населения выросли, ряд значимых инвестиционных и инфраструктурных проектов реализован.





На таких мелочах, как спад ВВП, рост инфляции, падение доходов населения и прибыли предприятий в последние месяцы глава государства останавливаться не стал. С этим багажом новому Совмину предстоит детально ознакомиться в ближайшем будущем. К тому же и сам президент напомнил о большом количестве новых вызовов, требующих «предельной мобилизации усилий всех государственных органов и прежде всего правительства». При этом Лукашенко требует не только не допустить падения экономики и уровня жизни, но и видеть пути развития, использовать каждый шанс.





Где-нибудь для такого прозрения и действий собрали бы команду новых людей, нешаблонно мыслящих, и наделили широкими полномочиями для достижения результата. Но девятое правительство Беларуси, как и почти все предыдущие, собирается путем перетасовки старой кадровой колоды. Здесь любые инициативы допускаются лишь в рамках заданного свыше курса. Любителей рыночной экономики быстро перевоспитают - если они, конечно, хотят оставаться во властной обойме.





Какие бы политические и экономические задачи ни считались приоритетными, главный вопрос всегда о деньгах. Разбрасывать их с вертолета президент не разрешил, поставив в пример США и Россию, которые, по его мнению, в нынешней непростой ситуации финансами не разбрасываются.





Действительно, $6 трлн, направленные США на борьбу с пандемией и ее последствиями, RUB1,4 млрд, выделенные в России на эти цели, или €540 млрд только последних вложений ЕС разбрасыванием считать не следует. Это вполне просчитанные и осознанные действия для спасения мировой и национальных экономик. На этом фоне снижение или отсрочка некоторых налогов, доплата до «минималки», предложенные властями Беларуси отечественному бизнесу, выглядят более чем скромно. Вертолет ради этого точно гонять не стоит. Несколько весомее выглядит вброс BYN1,7 млрд на поддержку ряда сельхозорганизаций. А поскольку в республике хватает убыточных и неплатежеспособных госпредприятий, то новому правительству придется изыскивать ресурсы для их спасения. Ведь объявлять их банкротами, закрывать или приватизировать по-прежнему не велено.









Выход остается один: «только благодаря своей дисциплине, сжав зубы, благодаря сдержанности и направлению всего народа на решение проблем», как приказал президент. Он ориентировал новый состав правительства «на интенсивную работу для преодоления современных трудностей и вызовов».





Несомненно, существенную часть такой работы будет занимать поиск финансовых ресурсов как внутри страны, так и за ее пределами. Можно предположить, что именно на поиск кредитов и инвесторов сориентируют на дипломатическом поприще бывшего министра финансов Максима Ермоловича. А его преемнику наверняка придется искать способы возобновить сотрудничество с МВФ, ЕАБР и другими международными кредитными организациями. Эта задача, и прежде непростая, может осложниться еще больше политическими рисками, которые ход нынешних выборов способен значительно обострить. Продолжатся и попытки получить новые заимствования в Китае, России и еще где-нибудь. Ведь для рефинансирования имеющихся долгов, поддержки госсектора и амбициозных проектов деньги нужны постоянно.





Предшественники своеобразно «помогли» новому правительству. При составлении программы деятельности достаточно просто перенести из программ двух последних пятилеток множество пунктов, не выполненных в прошлом. Так, в наследство команде Романа Головченко остался груз нерешенных вопросов региональной политики, прежде всего разрыв по уровню и качеству жизни, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, АПК, неэффективного управления госимуществом, создания рабочих мест и борьбы с растущим неравенством доходов. Президент потребовал принимать меры для защиты собственного рынка так же, как это делают сейчас другие страны. Означает ли это, что наша малая открытая экономика будет ввязываться в торговые войны с Россией и другими соседями, мы скоро узнаем. И последствия защиты внутреннего рынка и очередного витка импортозамещения потребители, несомненно, ощутят.





Одновременно новому правительству ставится задача обеспечивать экономический рост «преимущественно за счет экспорта и внешнего спроса» и решить, наконец, проблему зависимости от российского рынка.





Напомню, как раз в этом году планировалось завершить решение задачи диверсификации экспорта. Но стратегия равного распределения экспортных потоков между ЕАЭС, Евросоюзом и странами «дальней дуги» благополучно провалилась. Если доля экспорта в ЕАЭС в 2014г. составляла 44,7%, а в 2015-м - 41,1%, то в 2019-м она вернулась к уровню 44,2%, причем на долю России приходилось 41,2%, тогда как на ЕС - 25,5%, а на всех остальных - 30,3%. Концентрация экспорта на нескольких странах и товарных позиций по-прежнему сохраняется. Поэтому работники Минпрома, наверно, испытали ощущение «дежа вю», когда заместитель премьер-министра Юрий Назаров при представлении нового министра Петра Пархомчика повторил те же слова о диверсификации экспорта, что и пять-семь лет назад. Вместе с дежурными лозунгами о необходимости увеличивать темпы роста производства продукции и повышать ее конкурентоспособность.





Общая стратегическая задача - достижение устойчивого сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых - разбивается на множество других задач и вопросов, решение которых зачастую невозможно из-за институциональных изъянов социально-экономической модели, реформирования которой глава государства категорически не приемлет. Так что права и возможности «экономического штаба и центра выработки важнейших решений» не стоит переоценивать. Конечно, новый премьер и его подчиненные попытаются найти «формы и инструменты, которые заставят всю систему государственных органов обеспечивать выполнение главной цели». Но поскольку в ассортименте только старые средства, то и достигнуть с ними можно лишь тех результатов, к которым страна регулярно приходит в каждом кризисном цикле.