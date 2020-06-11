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Ученые обнаружили в Китае древнейшую статуэтку в Восточной Азии

11.06.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Европейские, израильские и китайские археологи нашли на территории одной из стоянок древних людей в провинции Хенань костяную статуэтку птицы, чей возраст составляет 13,5 тыс. лет. Это делает ее древнейшим образцом «трехмерного» искусства во всей Восточной Азии, пишут ученые в статье в журнале PLoS One. Об этом рассказывает ТАСС.


Фото (вверху) и трехмерная реконструкция с использованием микротомографии (внизу) миниатюрной скульптуры птицы. Фото: Francesco d'Errico and Luc Doyon

«Наша находка уникальна с искусствоведческой точки зрения, она отодвигает время появления изображений птиц в искусстве Китая примерно на 8,5 тыс. лет. Она не похожа ни по стилистике, ни по технике изготовления на другие статуэтки, найденные в Западной Европе и в Сибири. Эта птица может быть „потерянным звеном“, соединяющим палеолит и современную китайскую скульптуру», — пишут исследователи.

Относительно недавно антропологи и археологи считали, что наскальная живопись, «палеолитические венеры» и прочие проявления изобразительного искусства каменного века были связаны исключительно с европейскими популяциями древних людей. Несколько лет назад ученые выяснили, что рисовать умели и неандертальцы, а также обнаружили, что самые древние рисунки Homo sapiens на самом деле находятся не в Европе, а в Юго-Восточной Азии.

В частности, год назад индонезийские и австралийские археологи нашли на острове Сулавеси пещеру с древнейшими наскальными рисунками возрастом в 44 тыс. лет, на которых можно увидеть охотящихся «зверолюдей». Они оказались древнее знаменитой статуэтки «человекольва» возрастом в 40 тыс. лет, найденной в Германии в прошлом столетии.

Открытие этих рисунков на острове Сулавеси заставило группу археологов под руководством Ли Чжаньяна (Zhanyang Li), профессора Шаньдунского университета в Циндао (Китай), приступить к крупномасштабным поискам других следов древнеазиатского искусства, в том числе и различных статуэток, декоративных орнаментов и фигурок, а также прочих образцов «трехмерного» искусства.

Древнейшая статуэтка Азии

Пятнадцать лет назад Ли и его коллеги проводили раскопки на одной из самых древних стоянок людей в центральном Китае, расположенной на территории провинции Хэнань, одном из берегов в верховьях реки Инхэ. По текущим оценкам археологов, люди и неандертальцы жили здесь с перерывами на протяжении последних 120 тыс. лет.

Значительная часть их культурного наследия была потеряна, так как отложения почвы, сформировавшиеся на этой стоянке в относительно недавние периоды времени, были уничтожены при строительстве колодца еще в середине прошлого столетия. Недавно Ли и его команда обнаружили, где была сброшена выкопанная почва, и детально изучили ее содержимое.

В этих отложениях археологи неожиданно обнаружили великолепно сохранившуюся фигурку птицы, выточенную из обожженной кости, а также множество других костей животных со следами порезов, глиняные черепки, ожерелье из яиц страуса и обломки каменных орудий труда.

Близкое соседство этих органических останков и следов жизни человека позволило ученым вычислить возраст статуэтки, используя радиоуглеродный анализ. Оказалось, что она была выточена жителем этой древней стоянки людей примерно 13,5 тыс. лет назад, что делает ее самым древним примером подобной формы искусства для всей Восточной Азии.

По своей форме и манере изготовления эта фигурка очень похожа на другие древнекитайские изображения птиц, выточенные из жадеита и других камней. Они были найдены на территории стоянок древних людей, живших в Китае значительно позднее, около 5 тыс. лет назад, что говорит о глубоких исторических корнях китайского скульптурного искусства и его высокой преемственности.

 
 
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По своей форме и манере изготовления эта фигурка очень похожа на другие древнекитайские изображения птиц, выточенные из жадеита и других камней.
 
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