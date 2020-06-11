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Мошенники похищают деньги с платежных карт пользователей на фальшивом сайте Белпочты

11.06.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белпочта предупредила об участившихся случаях кибермошенничества в сфере доставки товаров, приобретенных онлайн.



"Мошенники обманным путем похищают деньги и данные банковских карт пользователей с помощью фальшивого сайта РУП "Белпочта", - говорится в сообщении предприятия.

Схема мошенничества проста. На популярных бесплатных интернет-площадках злоумышленники размещают объявления о продаже различных товаров. Покупателю предлагают совершить покупку с использованием сервиса национального оператора почтовой связи. После уточнения личных данных, якобы необходимых для оформления доставки, покупателю дается ссылка на фишинговый сайт и предлагается оплатить товар платежной картой.


"При этом внешние атрибуты сайта могут полностью копировать дизайн портала Белпочты и содержать доменное имя, схожее с оригинальным (в частности, bel-post.by)", - отмечают на предприятии.

В результате мошеннических действий покупатель может потерять не только выплаченную за товар сумму денег, но и все имеющиеся на карте сбережения.  

В Белпочте призывают перед вводом данных карты в онлайн-форму внимательно проверять правильность написания доменного имени сайта - belpost.by.
 
 
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Белпочта предупредила об участившихся случаях кибермошенничества в сфере доставки товаров, приобретенных онлайн.
 
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