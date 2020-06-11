По следам «пятерки» BMW: компания Alpina обновила седан и универсал B5 и D5 S

Источник материала: Tut.by

Небольшая баварская фирма Alpina преображает свой модельный ряд вслед за BMW — модернизированные варианты модели B5 с бензиновым мотором и дизельной D5 S готовы практически сразу после недавнего обновления семейства пятой серии G30/G31.





Передний бампер у модернизированных Alpina — из M-пакета от исходной BMW пятой серии, но с дополнительными накладками, также пересмотрен дизайн заднего бампера, установлены фирменные 20-дюймовые колесные диски. Как и у BMW, за доплату для B5 и D5 S доступны лазерно-люминофорные фары. Виртуальные приборы в салоне (его можно полностью перешить кожей Lavalina) — с измененными цветом фона и шрифтами.









Бензиновый мотор V8 4.4 под капотом седана и универсала B5 такой же, как у недавно показанного кроссовера Alpina XB7 — двигатель с парой турбокомпрессоров развивает 621 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Седану он позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,4 секунды, универсал проделывает это упражнение на 0,2 секунды медленнее. Максимальная скорость — 330 км/ч (у универсала 322 км/ч). Пока что именно Alpina B5 является самой динамичной «пятеркой», однако обновленную BMW M5 должны показать уже этим летом.





Модернизированные седан и универсал D5 S получили форсированный до 408 л.с. и 800 Нм рядный трехлитровый дизель с тремя последовательными нагнетателями. С ним седан разменивает первую «сотню» за 4,4 секунды и разгоняется до 286 км/ч (у универсала 4,6 секунды и 283 км/ч соответственно). Дизель к тому же обзавелся 48-вольтовым стартер-генератором — электродовесок мощностью 11 л.с. помогает в первые секунды разгона. В трансмиссии как B5, так и D5 S — доработанный 8-ступенчатый «автомат» ZF и полный привод.





Подвеска у B5 и D5 S — с адаптивными амортизаторами и более жесткими пружинами, установлены и более мощные тормозные механизмы. А еще Alpina штатно оснащает свои машины подруливающим механизмом задних колес.





В Alpina уже открыли прием заказов на B5 и D5 S, но поставки машин клиентам начнутся в октябре. Цены в Германии — от 117 700 евро за B5 и 92 500 евро за дизельную модель.