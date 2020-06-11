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Тихановская отменяет пикеты по всей Беларуси

11.06.2020 10:44 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Из-за провокаций в отношении сборщиков подписей претендент в президенты Светлана Тихановская приняла решение снять пикеты в ее поддержку в Минске и остальных городах Беларуси.

Об том она заявила в видео на телеграм-канале «Выборы. Беларусь».

Назначенные на 12, 13 и 14 июня пикеты по сбору подписей не состоятся, а инициативная группа подаст в ЦИК столько подписей, сколько уже удалось собрать.

«В связи с тем, что происходят задержания, вас наказывают «сутками», штрафами, происходят провокационные действия на пикетах по сбору подписей в мою поддержку, я обращаюсь к вам. Пожалуйста, ближайшие дни - пятница, суббота, воскресенье - не проводить пикеты по сбору подписей в Минске и во всех областных городах Беларуси. В эти дни я опасаюсь разного рода провокаций в отношении вас. И, поверьте, ни одна собранная подпись не стоит того, чтобы страдали вы и ваши семьи», - сказала Тихановская.

В регионах, где нет большого скопления людей и, следовательно, риска провокаций, сбор подписей будет продолжаться.

Тихановскаая поблагодарила своих соратнико за работу в тяжелых условиях, поддержку и понимание, и попросила беречь себя и своих близких.

  • Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов продлится до 19 июня.
  • Собирают подписи 15 инициативных групп, зарегистрированных в ЦИК претендентами. Чтобы стать кандидатом в президенты им нужно собрать не менее 100 тысяч подписей.
  • 15 мая на заседании ЦИК было отказано блогеру Сергею Тихановскому, документы для регистрации его инициативной группы подавала жена на основании доверенности. 
  • Тихановский был задержан вечером 29 мая во время проведения пикета в Гродно. Его жена утверждает, что это случилось в результате провокации.
  • 31 мая в Минске и всех крупных городах Беларуси был проведен сбор подписей за выдвижение в кандидаты, в том числе и жены блогера Тихановского Светланы. Чтобы поставить подпись под ее именем, образовалась очередь до полутора километров.
  • За неделю, с 6 по 13 мая, в Беларуси задержали порядка 120 человек, которые хотели поставить подпись за Тихановскую и поддержать ее мужа. Среди задержанных - правозащитники и журналисты. На всех задержанных были составлены протоколы по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). В сумме задержанные проведут за решеткой 479 суток ареста.
  • Выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Всего зарегистрировано 15 инициативных групп.
  • Президентская кампания-2020 в Беларуси пройдет под знаком пандемии: непонятно, как кандидаты будут гарантировать безопасность для членов своих команд и избирателей, неизвестно готовы ли избиратели вообще открывать двери или подходить к пикетам. 
  • На совещании 10 июня Александр Лукашенко заявил, что переворота в стране не будет.  «Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана - тем более», - сказал Лукашенко главе ЦИК Лидии Ермошиной.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Из-за провокаций в отношении сборщиков подписей претендент в президенты Светлана Тихановская приняла решение снять пикеты в ее поддержку в Минске и остальных...
 
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