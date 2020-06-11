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Микроавтобус насмерть сбил пенсионерку в Логойском районе

11.06.2020 10:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Микроавтобус насмерть сбил пенсионерку в Логойском районе

Микроавтобус с прицепом сбил 74-летнюю женщину в Логойском районе. Пенсионерка погибла, сообщили в УВД Миноблисполкома. 

ДТП произошло 11 июня около 17:00 в деревне Околово Логойского района. 74-летняя местная жительница на нерегулируемом пешеходном переходе попала под колеса микроавтобуса «Мерседес Бенц», за рулем которого находился 60-летний мужчина из Гомельского района. По предварительной информации, водитель отвлекся от дороги.  

В результате аварии пенсионерка погибла. На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, следователи, эксперты ГКСЭ и врачи. 

ФОТО: УВД Миноблисполкома

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Микроавтобус с прицепом сбил 74-летнюю женщину в Логойском районе. Пенсионерка погибла, сообщили в УВД Миноблисполкома.  ДТП произошло 11 июня около 17:00 в деревне...
 
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