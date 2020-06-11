В Столине нашли способ защитить город от пыльных бурь

Источник материала: Виртуальный Брест

Власти рассчитывают, что город защитят посеянные здесь в следующем году озимые культуры.





Всю минувшую весну Столин засыпало песком. Ветер приносил его с близлежащих полей. Страдал не только проспект Мира, расположенный к полям ближе всего. При сильном ветре песок долетал до улицы Советской и парка «Маньковичи», проникал в помещения.

Сколько ещё терпеть такие неудобства жителям города? С таким вопросом журналист «Медиа-Полесье» обратился в Столинский райисполком.

«На сельскохозяйственных полях при въезде в Столин в настоящее время посеяна кукуруза на семена, – говорится в ответе за подписью заместителя председателя Столинского райисполкома Сергея Стовбы. – С целью недопущения в дальнейшем в городе пыльных бурь, после выращивания и уборки кукурузы ОАО «Теребежов-Агро» осенью под урожай 2021 года планирует на вышеуказанных земельных участках сев озимых зерновых культур».