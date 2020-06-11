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Мошенники пытаются выманить деньги у белорусов через фальшивый сайт «Белпочты»

11.06.2020 11:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мошенники пытаются выманить деньги у белорусов через фальшивый сайт «Белпочты»

В Беларуси замечен новый вид мошенничества – чтобы выманить деньги, злоумышленники используют репутацию «Белпочты». Об этом сообщает сайт предприятия.

Новый способ кибермошенничества заключается в похищении денег, а также данных банковских карт обманутых пользователей с помощью фальшивого сайта «Белпочты».

Вначале злоумышленники размещают на бесплатных интернет-площадках объявления якобы о продаже разных товаров. Когда появляется покупатель, ему предлагается купить товар через интернет, оплатив товар и доставку через сервис национального оператора почтовой связи. Вот только ссылка дается на фальшивый сайт, дизайн которого скопирован с официального сайта «Белпочты». Обманутые пользователи заполняют личные данные, в том числе – банковской карты.

В «Белпочте» уточнили, что адреса таких фишинговых сайтов похожи на настоящие – например, bel-post.by. Национальный оператор почтовой связи напоминает, что правильное доменное имя компании — belpost.by.

Фото: CC0 / TBIT

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В Беларуси замечен новый вид мошенничества – чтобы выманить деньги, злоумышленники используют репутацию «Белпочты». Об этом сообщает сайт предприятия. Новый...
 
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