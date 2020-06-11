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В Китае из-за взрыва на шахте 7 горняков оказались под завалами

11.06.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. На шахте в китайской провинции Шэньси произошел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае из-за взрыва на шахте 7 горняков оказались под завалами

В результате внезапного выброса угля и газа под землей оказались погребены 7 горняков, которые в этот момент работали в туннеле. Об их состоянии информации нет.

На месте происшествия развернута масштабная поисково-спасательная операция. Задействованы десятки специалистов и техника.

В Китае из-за взрыва на шахте 7 горняков оказались под завалами

В Китае из-за взрыва на шахте 7 горняков оказались под завалами

По данным экспертов, вентиляция в шахте стабильна, а концентрация газа низкая, что увеличивает шансы обнаружить горняков живыми.

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Новости Китая. На шахте в китайской провинции Шэньси произошел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате внезапного выброса угля и газа...
 
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