|
В Китае из-за взрыва на шахте 7 горняков оказались под завалами
Источник материала: СТВ
Новости Китая. На шахте в китайской провинции Шэньси произошел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате внезапного выброса угля и газа под землей оказались погребены 7 горняков, которые в этот момент работали в туннеле. Об их состоянии информации нет.
На месте происшествия развернута масштабная поисково-спасательная операция. Задействованы десятки специалистов и техника.
По данным экспертов, вентиляция в шахте стабильна, а концентрация газа низкая, что увеличивает шансы обнаружить горняков живыми.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Китая. На шахте в китайской провинции Шэньси произошел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате внезапного выброса угля и газа...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)