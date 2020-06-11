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К дому Валерия Цепкало пришли сотрудники Комитета госконтроля
Источник материала: KYKY>
К дому Валерия Цепкало пришли сотрудники Комитета госконтроля,
«Обыск еще не начался», — сказал представитель Цепкало. «Такой информации у меня нет», — сказал пресс-секретарь Комитета госконтроля Кирилл Данилов.
До этого сегодня утром стало известно об
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К дому Валерия Цепкало пришли сотрудники Комитета госконтроля, рассказал TUT.by представитель его штаба. «Обыск еще не начался», — сказал представитель Цепкало....
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