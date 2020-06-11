Источник материала: KYKY

К дому Валерия Цепкало пришли сотрудники Комитета госконтроля, рассказал TUT.by представитель его штаба.

«Обыск еще не начался», — сказал представитель Цепкало. «Такой информации у меня нет», — сказал пресс-секретарь Комитета госконтроля Кирилл Данилов.

До этого сегодня утром стало известно об обыске в Белгазпромбанке, пост главы которого покинул Виктор Бабарико, чтобы заявить о намерении стать президентом страны.