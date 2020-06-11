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Бесплатное электричество кончилось: электромобили будут заряжать по новым тарифам

11.06.2020 12:02 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: government.by (из архива)

В компании подчеркнули, что стоимость электроэнергии будет самой низкой в сравнении с соседями и другими европейскими странами. Она составит около 30-40 копеек за 1 кВт/ч. Конечная цена зависит от скорости зарядки - заправиться на супербыстрой станции выйдет немного дороже. Но в любом случае это будет почти в два раза дешевле по сравнению с бензином.

«Зарядка электромобилей у нас была бесплатной с 2014 года, пока мы работали в тестовом режиме. Введение платы за использованную электроэнергию обсуждалось уже с 2018 года, когда «Белоруснефть» указом президента стала национальным оператором по созданию сети ЭЗС. Однако было решено отложить введение тарификации до 2020 года, - отметил заместитель директора ПО «Белоруснефть» Андрей Котик, передает БЕЛТА .

Оплатить зарядку в Беларуси можно будет благодаря специальному приложению для электрозаправок, которое будет называться так же, как и сама сеть, - Malanka. Через него можно также отслеживать параметры зарядки электрокара: сколько киловатт заряжено, за какое время, на какое расстояние их хватит. Можно будет забронировать зарядку и увидеть расположение ближайших станций.

Андрей Котик отметил, что электротопливо будет в два раза дешевле бензина. Так, полная зарядка электрокара Nissan Leaf, емкость батареи которого 24 кВт/ч, обойдется его владельцу в 7-9 рублей в зависимости от скорости зарядки. Этого хватит, чтобы проехать 150 км. Расход топлива на такое же расстояние для подобного автомобиля с бензиновым двигателем - около 10 л, которые будут стоить 18-20 рублей.

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси закончился тестовый этап создания сети электрозаправочных станций, когда зарядить электромобиль можно было бесплатно. С июля 2020 года Белоруснефть...
 
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