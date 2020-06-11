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На британский авианосец впервые садятся F-35B его авиакрыла
Источник материала: Tut.by
Истребители вертикального взлета и посадки F-35B из известной британской эскадрильи Dambusters впервые приземлились на авианосец «Queen Elisabeth». В будущем именно Dambusters будут базироваться на самом большом корабле ВМФ Великобритании,
Ранее F-35B уже совершали посадки и взлеты с палубы «Queen Elisabeth», но эти самолеты принадлежали к американской, а не британской авиации — хотя на время испытаний за штурвал пустили летчиков Королевских военно-воздушных сил. Теперь же начинаются тренировки авиакрыла, которое будет постоянно базироваться на авианосце и, если придется, воевать вместе с ним.
Уже в 2021 году, как ожидается, испытательные полеты закончатся, и авианосная ударная группа, возглавляемая «Queen Elisabeth», пойдет в свой первый поход в Средиземное море, Персидский залив и Тихий океан.
По планам, на корабле разместится авиакрыло из 24 истребителей F-35B и некоторое количество вертолетов. Освоив взлет и посадку, пилоты станут учиться воздушному патрулированию и ударам по наземным целям.
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Ранее на «Queen Elizabeth» совершали посадку только истребители американских ВВС
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