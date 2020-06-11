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Хотела выглядеть естественно. Женщина прошла через 47 косметических процедур
Источник материала: СТВ
Женщина сделала 47 косметических процедур, чтобы добиться естественной красоты. Старания американки попали на страницы Книги рекордов Гиннеса.
Как
С 1987 года Джексон ложилась под нож хирурга 14 раз. Также американка, которая сейчас живёт в Лондоне, прошла через несколько нехирургических процедур. Например, Синди сделала себе химический пилинг и полупостоянный макияж.
Из-за количества операций по изменению внешности Джексон попала в Книгу рекордов Гиннеса. Однако женщина этому не рада. Она считает, что люди намеренно могут делать что-то необычное, чтобы стать рекордсменами, а сама Синди просто хотела стать красивее. Сейчас американка надеется, что скоро её титул передадут другому человеку.
Кстати, ранее мы рассказывали о другой девушке, которая легко смогла бы попасть в Книгу рекордов Гиннеса.
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Женщина сделала 47 косметических процедур, чтобы добиться естественной красоты. Старания американки попали на страницы Книги рекордов Гиннеса. Как сообщает Daily...
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