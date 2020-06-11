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Хотела выглядеть естественно. Женщина прошла через 47 косметических процедур

11.06.2020 12:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Женщина сделала 47 косметических процедур, чтобы добиться естественной красоты. Старания американки попали на страницы Книги рекордов Гиннеса. 

Как сообщает Daily Mirror, сейчас Синди Джексон уже больше 60 лет. Всё это время женщина стремилась стать красивой. Она сделала несколько подтяжек лица, операции на носу, поработала над подбородком. 

Хотела выглядеть естественно. Женщина прошла через 47 косметических процедур
Фото: instagram.com/cindy_jackson_dotcom 

С 1987 года Джексон ложилась под нож хирурга 14 раз. Также американка, которая сейчас живёт в Лондоне, прошла через несколько нехирургических процедур. Например, Синди сделала себе химический пилинг и полупостоянный макияж. 

Из-за количества операций по изменению внешности Джексон попала в Книгу рекордов Гиннеса. Однако женщина этому не рада. Она считает, что люди намеренно могут делать что-то необычное, чтобы стать рекордсменами, а сама Синди просто хотела стать красивее. Сейчас американка надеется, что скоро её титул передадут другому человеку. 

Хотела выглядеть естественно. Женщина прошла через 47 косметических процедур
Фото: instagram.com/cindy_jackson_dotcom 

Кстати, ранее мы рассказывали о другой девушке, которая легко смогла бы попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Женщина сделала 300 косметических операций, потому что мама называла её некрасивой – подробнее здесь

Люди в материале: Синди Джексон, Cindy Jackson

 
 
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Женщина сделала 47 косметических процедур, чтобы добиться естественной красоты. Старания американки попали на страницы Книги рекордов Гиннеса.  Как сообщает Daily...
 
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