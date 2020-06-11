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Названы самые безопасные страны для летнего отдыха в 2020 году
Источник материала: СТВ
Новости мира. Всемирный совет по туризму назвал самые безопасные направления для отдыха летом 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно эти страны внедрили специальные протоколы безопасности, одобренные Всемирной туристской организацией ООН. Они помогут путешественникам выбрать такое место для отдыха, где будут соблюдаться международные стандарты гигиены и здравоохранения.
Отмечается, что после возобновления туристической деятельности эти списки будут дополняться новыми безопасными для путешественников направлениями.
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Новости мира. Всемирный совет по туризму назвал самые безопасные направления для отдыха летом 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В список вошли...
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