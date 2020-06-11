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5 вещей, которые гарантированно сделают гардероб стильным и ярким
Источник материала: ОНТ
Лето – время новых открытий и экспериментов. В том числе – в одежде. Чтобы освежить гардероб и добавить в него ярких красок, не обязательно выбрасывать старые вещи и тратить целое состояние на новые. Достаточно приобрести несколько базовых вещей, благодаря которым можно создать массу стильных образов. Какие вещи нужно добавить в свой гардероб – смотрите в нашей подборке.
Плотная рубашка
Белые джинсы
Топ с подплечниками
Шелковое миди-платье
Монохромная футболка
ФОТО: Love Republic, Top-top, 2Mood, Lichie
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Лето – время новых открытий и экспериментов. В том числе – в одежде. Чтобы освежить гардероб и добавить в него ярких красок, не обязательно выбрасывать старые вещи...
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