5 вещей, которые гарантированно сделают гардероб стильным и ярким

Источник материала: ОНТ

Лето – время новых открытий и экспериментов. В том числе – в одежде. Чтобы освежить гардероб и добавить в него ярких красок, не обязательно выбрасывать старые вещи и тратить целое состояние на новые. Достаточно приобрести несколько базовых вещей, благодаря которым можно создать массу стильных образов. Какие вещи нужно добавить в свой гардероб – смотрите в нашей подборке.

Плотная рубашка





Белые джинсы





Топ с подплечниками





Шелковое миди-платье





Монохромная футболка





ФОТО: Love Republic, Top-top, 2Mood, Lichie

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