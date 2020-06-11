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5 вещей, которые гарантированно сделают гардероб стильным и ярким

11.06.2020 12:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 вещей, которые гарантированно сделают гардероб стильным и ярким

Лето – время новых открытий и экспериментов. В том числе – в одежде. Чтобы освежить гардероб и добавить в него ярких красок, не обязательно выбрасывать старые вещи и тратить целое состояние на новые. Достаточно приобрести несколько базовых вещей, благодаря которым можно создать массу стильных образов. Какие вещи нужно добавить в свой гардероб – смотрите в нашей подборке. 

Плотная рубашка


Белые джинсы

 

Топ с подплечниками 

 

Шелковое миди-платье 

 

Монохромная футболка 

 

ФОТО: Love Republic, Top-top, 2Mood, Lichie

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Лето – время новых открытий и экспериментов. В том числе – в одежде. Чтобы освежить гардероб и добавить в него ярких красок, не обязательно выбрасывать старые вещи...
 
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