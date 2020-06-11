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Лукашенко требует активнее строить арендное жилье для бюджетников
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко требует активнее строить арендное жилье для бюджетников, сообщает
— Важный вопрос, который я хотел бы обсудить с вами, касается предоставления арендного жилья для работников социальной сферы. Однозначно, одна из ключевых задач, которая стоит перед правительством на ближайшую пятилетку, — развитие регионов. А развитие регионов без работников социальной сферы невозможно, — сказал Александр Лукашенко, заслушивая доклад по проекту правительственного постановления «О гражданах, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья».
— Этому мы будем уделять самое серьезное внимание, — добавил Лукашенко.
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Такое указание президент дал правительству.
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