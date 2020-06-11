Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко требует активнее строить арендное жилье для бюджетников, сообщает телеграм-канал телеканала ОНТ со встречи президента с членами Совмина.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— Важный вопрос, который я хотел бы обсудить с вами, касается предоставления арендного жилья для работников социальной сферы. Однозначно, одна из ключевых задач, которая стоит перед правительством на ближайшую пятилетку, — развитие регионов. А развитие регионов без работников социальной сферы невозможно, — сказал Александр Лукашенко, заслушивая доклад по проекту правительственного постановления «О гражданах, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья».

— Этому мы будем уделять самое серьезное внимание, — добавил Лукашенко.