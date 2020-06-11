Похищенная картина Бэнкси найдена на ферме в Италии

Источник материала: ОНТ

Похищенное в прошлом году из парижского театра «Батаклан» произведение Бэнкси найдено на ферме в итальянской области Абруццо.

Подробностей операции не много, известно, что выйти на след картины удалось благодаря совместному расследованию итальянских и французских полицейских. Бэнкси, самый известный мастер стрит-арта, изобразил на двери аварийного выхода скорбящую фигуру в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года.

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