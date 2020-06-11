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Похищенная картина Бэнкси найдена на ферме в Италии
Источник материала: ОНТ
Похищенное в прошлом году из парижского театра «Батаклан» произведение Бэнкси найдено на ферме в итальянской области Абруццо.
Подробностей операции не много, известно, что выйти на след картины удалось благодаря совместному расследованию итальянских и французских полицейских. Бэнкси, самый известный мастер стрит-арта, изобразил на двери аварийного выхода скорбящую фигуру в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года.
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Похищенное в прошлом году из парижского театра «Батаклан» произведение Бэнкси найдено на ферме в итальянской области Абруццо. Подробностей операции не много,...
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