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Похищенная картина Бэнкси найдена на ферме в Италии

11.06.2020 12:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Похищенная картина Бэнкси найдена на ферме в Италии

Похищенное в прошлом году из парижского театра «Батаклан» произведение Бэнкси найдено на ферме в итальянской области Абруццо.

Подробностей операции не много, известно, что выйти на след картины удалось благодаря совместному расследованию итальянских и французских полицейских. Бэнкси, самый известный мастер стрит-арта, изобразил на двери аварийного выхода скорбящую фигуру в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года.

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Похищенное в прошлом году из парижского театра «Батаклан» произведение Бэнкси найдено на ферме в итальянской области Абруццо. Подробностей операции не много,...
 
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