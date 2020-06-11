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Наводнения в США: под воду ушли как минимум 100 улиц

11.06.2020 12:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наводнения в США: под воду ушли как минимум 100 улиц

В США наводнениями охвачен Новый Орлеан. В крупнейшем городе американского штата Луизиана под воду ушли как минимум 100 улиц.

В некоторых районах уровень воды достигает полутора метров. Дождь прекратился, однако в водном заточении остаются - и люди, и машины. С ликвидацией последствий не справляются специальные насосы. В городе начались перебои в электроснабжении. 

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В США наводнениями охвачен Новый Орлеан. В крупнейшем городе американского штата Луизиана под воду ушли как минимум 100 улиц. В некоторых районах уровень воды...
 
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