Наводнения в США: под воду ушли как минимум 100 улиц

Источник материала: ОНТ

В США наводнениями охвачен Новый Орлеан. В крупнейшем городе американского штата Луизиана под воду ушли как минимум 100 улиц.

В некоторых районах уровень воды достигает полутора метров. Дождь прекратился, однако в водном заточении остаются - и люди, и машины. С ликвидацией последствий не справляются специальные насосы. В городе начались перебои в электроснабжении.

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