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В офис страховой компании «Кентавр» пришли с обыском

11.06.2020 12:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В офисе страховой компании «Кентавр» на проспекте Независимости сегодня прошли обыски. Об этом в редакцию сообщил читатель. В компании подтвердили эту информацию, но подробности пока неизвестны.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По данным читателя, обыск проводят сотрудники Департамента финансовых расследований КГК. В головном офисе компании подтвердили, что обыск идет прямо сейчас. Поговорить с руководством у нас не получилось, потому что «оно занято». Получить официальный комментарий пока тоже не удалось.

Сегодня сотрудники ДФР пришли с обыском в головной офис Белгазпромбанка. В пресс-службе Комитета госконтроля TUT.BY рассказали, что ДФР Госконтроля возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». По словам Виктора Бабарико, в штабе его инициативной группы все спокойно.

В компании «ПриватЛизинг», которую Лукашенко связал с альтернативным претендентом в президенты, также проходит обыск. Туда приехали порядка 10 сотрудников ДФР, рассказали TUT.BY в компании.

Накануне Александр Лукашенко заявил, что частные компании увольняют тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов, и попросил главу Администрации президента Игоря Сергеенко, председателя Совета Республики Наталью Кочанову и управляющего делами президента Виктора Шеймана подключиться к этому вопросу и выработать систему проверок частников. Он также поручил совместно с генеральным прокурором, Комитетом госконтроля, другими структурами и при участии местных органов власти «прошерстить этих пузатых буржуев», чтобы они несли ответственность за людей.

 
 
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