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Назван новый способ, как избавиться от седины
Источник материала: ОНТ
Если вы боретесь с сединой, выдёргивая побелевшие волоски, то это бессмысленно. Врач-трихолог Ольга Кохас советует использовать более научный метод,
На сегодняшний день сложно кого-то удивить ранней сединой. Ведь жизнь в современном обществе полна стрессов. Однако многие изо всех стараются бороться с сединой и не допустить её распространения.
Первый способ избавления от седых волосков заключается в их выдёргивании. Таким образом, люди полагают, что больше они не появятся. Но это совсем на так. Если процесс уже начался, то он будет только агрессивнее и будет набирать обороты.
Стресс ещё больше будет удручать ситуацию из-за спазма сосудов и нарушения кровообращения. К слову, люди, которые чаще подвергаются стрессу, раньше всего седеют.
Также от седины избавляются при помощи краски для волос. Но минус её заключается в слишком непродолжительном эффекте.
Однако сегодня существуют такие средства, которые могут приостановить или замедлить процесс поседения. Но подойдут для применения они только в определённых ситуациях.
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Если вы боретесь с сединой, выдёргивая побелевшие волоски, то это бессмысленно. Врач-трихолог Ольга Кохас советует использовать более научный метод, сообщает РИА...
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