«Монтировать при первой возможности». Лукашенко обратил внимание на необходимость ограждений на трассах

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость монтажа ограждений между встречными полосами на магистралях. Об этом рассказал председатель Следственного комитета Иван Носкевич, сообщает телеграм-канал телеканала ОНТ.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Этот вопрос был поднят в связи с обсуждением резонансных ДТП с большим количеством погибших, где одна из причин трагедии — выезд на встречную полосу.

«Президент согласен с тем, что надо принимать меры, возможно, даже по изменению законодательства, касающегося технических условий, строительных норм и правил. И где-то, по крайней мере, при реконструкции дорог республиканского значения, скоростных магистралей изыскивать средства, чтобы такого рода заграждения между встречными полосами монтировать при первой же возможности. Очевидно, что это будет способствовать более безопасной организации дорожного движения», — сказал Иван Носкевич.

Напомним, вечером 17 мая на 461-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ произошло жуткое ДТП , в котором погибли шесть человек. По предварительной информации, 30-летний водитель Renault, двигаясь в направлении границы РФ, выехал на полосу встречного движения, где по касательной столкнулся с автомобилем Geely и автопоездом DAF.