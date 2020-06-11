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Правительство прорабатывает повышение трудовых пенсий по возрасту
11.06.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Правительство по поручению Президента изыскивает возможности для повышения трудовых пенсий по возрасту. Об этом сегодня, отвечая на вопросы депутатов, сообщил премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.
Парламентарии поинтересовались, какие пути видит новый состав
Он напомнил, что при формировании проекта бюджета на 2020 год были предусмотрены меры для компенсации возможных шоков. Кроме того, замещать выпадающие доходы планируется за счет сокращения отдельных расходов республиканского и местных бюджетов. В первую очередь речь идет о закупке импортных товаров и услуг.
Ситуация постоянно анализируется в
Он подчеркнул, что сохраняется контроль за инфляцией, уровнем цен. "За пять месяцев индекс потребительских цен находится на отметке 3,2%, что соответствует прогнозным показателям. Более того, в мае ожидается даже небольшая дефляция", - обратил внимание премьер.
Таким образом, принимаемых мер достаточно, чтобы удержать годовой уровень инфляции в пределах прогноза, резюмировал руководитель
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Правительство по поручению Президента изыскивает возможности для повышения трудовых пенсий по возрасту. Об этом сегодня, отвечая на вопросы депутатов, сообщил...
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