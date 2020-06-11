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Лукашенко обратил внимание на необходимость ограждений между встречными полосами на магистралях

11.06.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость монтажа ограждений между встречными полосами на магистралях. Об этом рассказал журналистам председатель Следственного комитета Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко обратил внимание на необходимость ограждений между встречными полосами на магистралях

Этот вопрос был поднят в связи с обсуждением резонансных ДТП с большим количеством погибших, где одна из причин трагедии - выезд на встречную полосу.

"Президент согласен с тем, что надо принимать меры, возможно, даже по изменению законодательства, касающегося технических условий, строительных норм и правил. И где-то, по крайней мере, при реконструкции дорог республиканского значения, скоростных магистралей изыскивать средства, чтобы такого рода заграждения между встречными полосами монтировать при первой же возможности. Очевидно, что это будет способствовать более безопасной организации дорожного движения", - сказал Иван Носкевич.

 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость монтажа ограждений между встречными полосами на магистралях. Об этом рассказал...
 
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