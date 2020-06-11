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В Ивацевичском районе перевернулся автомобиль «Инфинити»

11.06.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: 10 июня около 16.10 часов 32-летняя водитель, управляя автомобилем «Инфинити», двигалась по автодороге «Брест - Минск - Граница РФ». На 158 километре водитель отвлеклась от управления, выехала на обочину, после чего транспортное средство опрокинулось.

В Ивацевичском районе перевернулся автомобиль «Инфинити»

В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована. Проводится проверка.

В Ивацевичском районе перевернулся автомобиль «Инфинити»

Поездки на дальние расстояния всегда требуют определенной выносливости и внимательности на дороге.

Водителям следует быть аккуратными и осторожными, не забывать про использование ремней безопасности и соблюдение скоростного режима.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  По предварительной информации: 10 июня около 16.10 часов 32-летняя водитель, управляя автомобилем «Инфинити», двигалась по автодороге «Брест - Минск - Граница РФ». На...
 
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