В Ивацевичском районе перевернулся автомобиль «Инфинити»

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: 10 июня около 16.10 часов 32-летняя водитель, управляя автомобилем «Инфинити», двигалась по автодороге «Брест - Минск - Граница РФ». На 158 километре водитель отвлеклась от управления, выехала на обочину, после чего транспортное средство опрокинулось.





В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована. Проводится проверка.





Поездки на дальние расстояния всегда требуют определенной выносливости и внимательности на дороге.

Водителям следует быть аккуратными и осторожными, не забывать про использование ремней безопасности и соблюдение скоростного режима.