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Новые температурные рекорды установлены в Беларуси за всю историю наблюдений

11.06.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новые температурные рекорды установлены в Беларуси за всю историю наблюдений

В нескольких городах Беларуси 10 июня были побиты температурные рекорды, пишет БЕЛТА со ссылкой на климатические данные Белгидромета.

За все время метеонаблюдений столбик термометра еще никогда не поднимался так высоко. 

Жлобин

В этом городе зафиксирована максимальная температура воздуха +33,6°C. Побит рекорд 1999 года. 

Минск

В столице столбик термометра поднялся до отметки +31,6°C. Побит рекорд 1996 года. 

Могилев

Там зафиксирована температура +33,5°C. Побит рекорд 1998 года.

Гомель

Температура поднялась до +32,8°C. Побит рекорд 1981 года. 

Витебск

Здесь температура составила +32,2°C. Побит рекорд 1999 года.

Новые рекорды установлены и в других городах Беларуси: в Житковичах – +33,1°C, в Мстиславле – +31,8°C, Борисове – +32,2°C, Слуцке – +32,1°C, Полоцке – +31,6°C, Орше – +31,4°C. 

ФОТО: pixabay.com  

 

 

 

 

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В нескольких городах Беларуси 10 июня были побиты температурные рекорды, пишет БЕЛТА со ссылкой на климатические данные Белгидромета. За все время...
 
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