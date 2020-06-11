|
Новые температурные рекорды установлены в Беларуси за всю историю наблюдений
Источник материала: ОНТ
В нескольких городах Беларуси 10 июня были побиты температурные рекорды,
За все время метеонаблюдений столбик термометра еще никогда не поднимался так высоко.
Новые рекорды установлены и в других городах Беларуси: в Житковичах – +33,1°C, в Мстиславле – +31,8°C, Борисове – +32,2°C, Слуцке – +32,1°C, Полоцке – +31,6°C, Орше – +31,4°C.
ФОТО: pixabay.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нескольких городах Беларуси 10 июня были побиты температурные рекорды, пишет БЕЛТА со ссылкой на климатические данные Белгидромета. За все время...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)