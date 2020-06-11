Новые температурные рекорды установлены в Беларуси за всю историю наблюдений

Источник материала: ОНТ

В нескольких городах Беларуси 10 июня были побиты температурные рекорды, пишет БЕЛТА со ссылкой на климатические данные Белгидромета.

За все время метеонаблюдений столбик термометра еще никогда не поднимался так высоко.

Жлобин В этом городе зафиксирована максимальная температура воздуха +33,6°C. Побит рекорд 1999 года.

Минск В столице столбик термометра поднялся до отметки +31,6°C. Побит рекорд 1996 года.

Могилев Там зафиксирована температура +33,5°C. Побит рекорд 1998 года.

Гомель Температура поднялась до +32,8°C. Побит рекорд 1981 года.

Витебск Здесь температура составила +32,2°C. Побит рекорд 1999 года.

Новые рекорды установлены и в других городах Беларуси: в Житковичах – +33,1°C, в Мстиславле – +31,8°C, Борисове – +32,2°C, Слуцке – +32,1°C, Полоцке – +31,6°C, Орше – +31,4°C.

ФОТО: pixabay.com

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