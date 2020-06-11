Правительство хочет повысить трудовые пенсии по возрасту

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Парламентарии поинтересовались, будут ли пересмотрены социальные обязательства по выплатам зарплат , пенсий , пособий на фоне негативного влияния мирового кризиса, конъюнктуры рынков.

«Расходы, связанные с оказанием качественных бюджетных услуг населению, будут сохранены. У нас есть четкое убеждение, что созданная подушка безопасности позволяет в полном объеме выполнить все социальные обязательства государства. Ни о каком приостановлении или пересмотре в сторону уменьшения социальных выплат речи быть не может. Более того, по поручению президента правительство прорабатывает вопрос и изыскивает возможности для повышения трудовых пенсий по возрасту», - сказал премьер.

При формировании проекта бюджета на 2020 год были предусмотрены меры для компенсации возможных шоков.

Ситуация постоянно анализируется в правительстве совместно с Нацбанком . «Пока мы не видим существенных рисков, которые могли бы повлечь серьезные угрозы для макроэкономической стабильности страны», - отметил Роман Головченко.

Сохраняется контроль за инфляцией , уровнем цен. «За пять месяцев индекс потребительских цен находится на отметке 3,2%, что соответствует прогнозным показателям. Более того, в мае ожидается даже небольшая дефляция», - сообщил премьер.

По его мнению, принимаемых мер достаточно, чтобы удержать годовой уровень инфляции в пределах прогноза.