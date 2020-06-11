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Правительство хочет повысить трудовые пенсии по возрасту
Источник материала: Myfin
Парламентарии
поинтересовались, будут ли пересмотрены
социальные обязательства по выплатам
«Расходы, связанные с оказанием качественных бюджетных услуг населению, будут сохранены. У нас есть четкое убеждение, что созданная подушка безопасности позволяет в полном объеме выполнить все социальные обязательства государства. Ни о каком приостановлении или пересмотре в сторону уменьшения социальных выплат речи быть не может. Более того, по поручению президента правительство прорабатывает вопрос и изыскивает возможности для повышения трудовых пенсий по возрасту», - сказал премьер.
При формировании проекта бюджета на 2020 год были предусмотрены меры для компенсации возможных шоков.
Ситуация постоянно
анализируется в правительстве совместно
с
Сохраняется контроль
за
По его мнению, принимаемых мер достаточно, чтобы удержать годовой уровень инфляции в пределах прогноза.
Источник: Myfin.by
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В Беларуси правительство по поручению президента изыскивает возможности для повышения трудовых пенсий по возрасту. Об этом депутатам сообщил премьер-министр...
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