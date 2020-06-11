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В компании «Кампари» тоже обыск. Директор компании — в инициативной группе Бабарико

11.06.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В офисе компании «Кампари» тоже обыск. Эту информацию TUT.BY подтвердил директор Анатолий Булава, он входит в инициативную группу претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— У вас обыск проходит?

— Да, здесь, — подтвердил директор компании Анатолий Булава.

Рассказать что-то более подробно он не смог. Однако в компании рассказали, что обыск у них сотрудники ДФР проводят с 8.45 утра. С обыском пришли три человека.

— Мы ничего не знаем, обыск в кабинете директора, у главного бухгалтера, в бухгалтерии. Обыск происходит в присутствии директора, главного бухгалтера и юриста.

ООО «Кампари» занимается производством средств гигиены. Речь идет про следующие торговые марки: Meggi, Meggi Home, Meggi Care, Softex, Fresh&White.

Напомним, обыск также идет в Белгазпромбанке, в компании «ПриватЛизинг», которую Лукашенко связал с альтернативным претендентом в президенты, в страховой компании «Кентавр».


Накануне Александр Лукашенко заявил, что частные компании увольняют тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов, и попросил главу Администрации президента Игоря Сергеенко, председателя Совета Республики Наталью Кочанову и управляющего делами президента Виктора Шеймана подключиться к этому вопросу и выработать систему проверок частников. Он также поручил совместно с генеральным прокурором, Комитетом госконтроля, другими структурами и при участии местных органов власти «прошерстить этих пузатых буржуев», чтобы они несли ответственность за людей.
 
 
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В офисе компании «Кампари» тоже обыск. Эту информацию TUT.BY подтвердил директор Анатолий Булава, он входит в инициативную группу претендента в кандидаты в...
 
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