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Бабарико назвал обыски в «Белгазпромбанке» давлением на него

11.06.2020 14:12 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В головном офисе «Белгазпромбанка», главой которого был претендент на президентское кресло Виктор Бабарико, проходит обыск. Обыск проходит также в компании «ПриватЛизинг», связанной с банком.Бабарико отметил, что обыски проходят у людей, с которыми он связан.

Оппонент Лукашенко сказал членам своей инициативной группы, что речь идет только о делах, связанных с банком. Сам Бабанико, как заявили в Департаменте финансовых расследований, сейчас не имеет статуса по этому делу. 

«Штаб в безопасности. Мы продолжаем работу. Мы движемся по общему плану», - подчеркнул Бабарико. Он предложил покинуть команду тем, кто чего-то опасается в таких условиях. Политик заявил, что всем будет очень благодарен за совместную работу.

Действия силовиков он расценивает не в последнюю очередь как давление на себя. «Идет давление на меня: формирование комплекса вины за людей, которые мне поверили и за мной пошли», - говорит экс-банкир.

«Сейчас происходят действия, которые с полной ясностью говорят, что власти готовы пойти на все, чтобы не допустить честных выборов. Весь цинизм этих действий в том, что они направлены не на меня, а на людей, с которыми я работал», - сказал в своем обращении Бабарико.

По его словам, обыски проходят у людей, связанных непосредственно с претендентом в кандидаты, так как на самого его компрометирующих документов и фактов нет. Поэтому власти надеются найти хоть что-то, чтобы «зацепиться». Экс-банкир уверен, что обыски связаны с выборами и проводятся с целью дискредитироать его как претендента напрезидентское кресло.

  • Виктор Бабарико на сегодняшний день является самым сильным оппонентом Александра Лукашенко. На 11 июня на сайте Бабарико указано, что за него поставили подпись 285001 человек, это почти в да раза больше, чем у остальных претендентов.
  • На совещании 10 июня Александр Лукашенко заявил, что переворота в стране не будет.  «Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана - тем более», - сказал Лукашенко главе ЦИК Лидии Ермошиной.
  • Во всех городах Беларуси в эти дни проходят пикеты по сбору подписей за будущих кандидатов. Так, чтобы поставить подпись за жену блогера Светлану Тихановскую, 31 мая выстроилась километровая очередь.
  • В течение недели, с 6 по 13 мая, в Беларуси задержали порядка 120 человек, которые хотели поставить подпись за Тихановскую и поддержать ее мужа.
  • После этого Светлана Тихановская, во избежание провокаций и арестов, отменила пикеты по всей Беларуси.
  • Лукашенко утверждает, что участники сбора подписей - всего лишь исполнители, у которых есть руководители - «денежные мешки».
  • Выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Всего зарегистрировано 15 инициативных групп.
  • Президентская кампания-2020 в Беларуси пройдет под знаком пандемии: непонятно, как кандидаты будут гарантировать безопасность для членов своих команд и избирателей, неизвестно готовы ли избиратели вообще открывать двери или подходить к пикетам.

 
 
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В головном офисе «Белгазпромбанка», главой которого был претендент на президентское кресло Виктор Бабарико, проходит обыск.
 
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