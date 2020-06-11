Бабарико назвал обыски в «Белгазпромбанке» давлением на него

В головном офисе «Белгазпромбанка», главой которого был претендент на президентское кресло Виктор Бабарико, проходит обыск. Обыск проходит также в компании «ПриватЛизинг», связанной с банком.Бабарико отметил, что обыски проходят у людей, с которыми он связан.

Оппонент Лукашенко сказал членам своей инициативной группы, что речь идет только о делах, связанных с банком. Сам Бабанико, как заявили в Департаменте финансовых расследований, сейчас не имеет статуса по этому делу.

«Штаб в безопасности. Мы продолжаем работу. Мы движемся по общему плану», - подчеркнул Бабарико. Он предложил покинуть команду тем, кто чего-то опасается в таких условиях. Политик заявил, что всем будет очень благодарен за совместную работу.

Действия силовиков он расценивает не в последнюю очередь как давление на себя. «Идет давление на меня: формирование комплекса вины за людей, которые мне поверили и за мной пошли», - говорит экс-банкир.

«Сейчас происходят действия, которые с полной ясностью говорят, что власти готовы пойти на все, чтобы не допустить честных выборов. Весь цинизм этих действий в том, что они направлены не на меня, а на людей, с которыми я работал», - сказал в своем обращении Бабарико.

По его словам, обыски проходят у людей, связанных непосредственно с претендентом в кандидаты, так как на самого его компрометирующих документов и фактов нет. Поэтому власти надеются найти хоть что-то, чтобы «зацепиться». Экс-банкир уверен, что обыски связаны с выборами и проводятся с целью дискредитироать его как претендента напрезидентское кресло.