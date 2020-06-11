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В Беларуси появится институт повышения квалификации следователей

11.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси появится институт повышения квалификации и переподготовки сотрудников Следственного комитета. Его создание президент республики Александр Лукашенко обсудил с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем, сообщает «МИР 24».

«От следствия требуется больше качества, знаний. Потому что преступность перемещается в сферу высоких технологий. Оперативность очень нужна. И хотелось бы видеть этот институт не просто как учебное заведение, где какие-то знания дадут, а чтобы это был центр, где будет средоточие классных специалистов и новейших технологий. Чтобы там можно было научить наших следователей тому, чему мы не учили никогда», – сказал Лукашенко. Также на встрече речь шла о ситуации с преступностью. По сравнению с прошлым годом количество правонарушений в Беларуси снизилось более чем на 13%.



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