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Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» продолжает активную трансферную кампанию
Источник материала: ОНТ
Новичком белорусской команды стал американский защитник Кристофер Клайберн.
Минувший сезон 24-й летний баскетболист провёл в польском «Быдгоще». Также в своё время Клайберн играл за «Милуоки» в Летней лиге. Кристофер – младший брат звёздного форварда ЦСКА Уилла Клайберна. Ранее, напомним, «Цмокі» подписали игрока сборной Латвии Клавса Чаверса.
Фото: БФБ
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Новичком белорусской команды стал американский защитник Кристофер Клайберн. Минувший сезон 24-й летний баскетболист провёл в польском «Быдгоще». Также в своё...
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