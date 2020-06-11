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Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» продолжает активную трансферную кампанию

11.06.2020 14:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» продолжает активную трансферную кампанию

Новичком белорусской команды стал американский защитник Кристофер Клайберн. 

Минувший сезон 24-й летний баскетболист провёл в польском «Быдгоще». Также в своё время Клайберн играл за «Милуоки» в Летней лиге. Кристофер – младший брат звёздного форварда ЦСКА Уилла Клайберна. Ранее, напомним, «Цмокі» подписали игрока сборной Латвии Клавса Чаверса.

Фото: БФБ 

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Новичком белорусской команды стал американский защитник Кристофер Клайберн.  Минувший сезон 24-й летний баскетболист провёл в польском «Быдгоще». Также в своё...
 
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