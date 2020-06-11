Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» продолжает активную трансферную кампанию

Источник материала: ОНТ

Новичком белорусской команды стал американский защитник Кристофер Клайберн.

Минувший сезон 24-й летний баскетболист провёл в польском «Быдгоще». Также в своё время Клайберн играл за «Милуоки» в Летней лиге. Кристофер – младший брат звёздного форварда ЦСКА Уилла Клайберна. Ранее, напомним, «Цмокі» подписали игрока сборной Латвии Клавса Чаверса.

Фото: БФБ

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