В компании «Кампари» тоже обыск. Директор компании — в инициативной группе Бабарико

Источник материала: Виртуальный Брест

В офисе компании «Кампари» тоже обыск. Эту информацию подтвердил директор Анатолий Булава, он входит в инициативную группу претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико.





Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— У вас обыск проходит?

— Да, здесь, — подтвердил директор компании Анатолий Булава.

Рассказать что-то более подробно он не смог. Однако в компании рассказали, что обыск у них сотрудники ДФР проводят с 8.45 утра. С обыском пришли три человека.

— Мы ничего не знаем, обыск в кабинете директора, у главного бухгалтера, в бухгалтерии. Обыск происходит в присутствии директора, главного бухгалтера и юриста.

ООО «Кампари» занимается производством средств гигиены. Речь идет про следующие торговые марки: Meggi, Meggi Home, Meggi Care, Softex, Fresh&White.

Напомним, обыск также идет в Белгазпромбанке, в компании «ПриватЛизинг», которую Лукашенко связал с альтернативным претендентом в президенты, в страховой компании «Кентавр».

Накануне Александр Лукашенко заявил, что частные компании увольняют тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов, и попросил главу Администрации президента Игоря Сергеенко, председателя Совета Республики Наталью Кочанову и управляющего делами президента Виктора Шеймана подключиться к этому вопросу и выработать систему проверок частников. Он также поручил совместно с генеральным прокурором, Комитетом госконтроля, другими структурами и при участии местных органов власти «прошерстить