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В Слуцке участились хищения денег с банковских карт. Теперь это делают это через «Kufar.by»

11.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


Фото: ptzgovorit.ru

Слуцкий РОВД предупреждает: участились случаи хищения денег граждан с банковских карт с использованием сети Интернет.

В настоящее время участились случаи хищения денег путём обмана и злоупотребления доверия граждан, а также хищения денег с банковских карт граждан, с использованием сети Интернет, в частности торговой площадки «Kufar.by».

Злоумышленники размещают на сайте объявления о продаже каких-либо товаров по привлекательной цене. После того, как граждане заинтересовываются объявлением, злоумышленник предлагает дальнейшее общение посредством различных мессенджеров, например «Viber», «WhatsApp» и др. При этом не редко указывая иностранный номер телефона, чаще всего российского оператора сотовой связи.

В ходе переписки злоумышленники сбрасывают «фишинговые» ссылки, в которых отображаются сведения о товаре, цена, а также поля для заполнения личных данных, адреса доставки, а также сведения о банковской карте (номер карты, срок действия, CVV-код), сведения из СМС-сообщений, поступающих на мобильный телефон.

После того, как граждане вводят все необходимые данные, злоумышленники получают несанкционированный доступ к банковским счетам граждан, после чего совершают хищения денежных средств с данных банковских счетов.

Похожим образом действует схема злоумышленников, которые представляются покупателями. Они заинтересовываются товаром, не торгуясь соглашаются на приобретения товара. Общение также происходит посредствам различных мессенджеров.

В ходе общения злоумышленники сообщают, что готовы оплатить покупку путем перевода денежных средств на банковскую карту, однако, в силу различных обстоятельств, сообщают что товар заберут через несколько дней либо попросят родственников его забрать.

После снова злоумышленники присылают «фишинговые» ссылки на страницы, визуально схожие со страницами Интернет-банкингов различных банков. Перейдя по данной ссылке появляются надписи о переводе на сумму стоимости товара, а также имеются поля для ввода реквизитов «логина» и «пароля» Интернет-банкинга для получения перевода. Доверчивые граждане вводят в данные поля все необходимые реквизиты, после чего злоумышленники получают несанкционированный доступ к банковским счетам граждан, после чего совершают хищения денежных средств с данных банковских счетов

Помните, что для денежного перевода на банковскую карту необходимо знать только номер и срок действия банковской карты.

Ни в коем случае нельзя сообщать уникальные кода банковских карт, реквизиты доступа к «банкингу». Не стоит переходить по ссылкам, которые сбрасывают якобы продавцы либо покупатели, т.к. данные ссылки могут быть «фишинговыми» и направлен на получение конфиденциальных данных граждан.

Будьте бдительны! Так вы обезопасите себя от преступных посягательств и сохраните свои деньги!!!

Sutsk-Gorod.by

 
 
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Слуцкий РОВД предупреждает: участились случаи хищения денег граждан с банковских карт с использованием сети Интернет по «фишинговым» ссылкам.
 
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