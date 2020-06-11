Прокуратура рассказала, что грозит за использование интернета на работе в личных целях

Источник материала: Tut.by

Использование интернета на рабочем месте с рабочего компьютера должно осуществляться строго в рабочих целях, напомнили в прокуратуре. Об этом пишет interfax.by .



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«В ходе проверки одного из учреждений образования столицы установлено, что некоторые работники используют предоставленный им доступ в интернет для просмотра художественных фильмов, чтения новостей на известных белорусских порталах, просмотра товаров в интернет-магазинах, поиска информации в личных целях, что является нарушением», — сообщили в прокуратуре Советского района Минска.

«Кроме того, немногие знают, что работники, являющиеся должными лицами, а также, лица, приравненные к государственным должностным лицам, при исполнении своих служебных обязанностей, в целях получения выгоды безвозмездно использующие в личных целях интернет, который полностью оплачивается нанимателем, совершают коррупционное правонарушение, предусмотренное абз. 5 ч. 1 ст. 37 закона от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с коррупцией», — добавили в прокуратуре.

За противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей нанимателем может быть применена мера дисциплинарного взыскания в виде лишения полностью или частично дополнительных выплат стимулирующего характера на срок до 12 месяцев, вплоть до увольнения, рассказали представители ведомства.