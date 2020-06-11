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В Солигорске пройдёт online-конкурс «GLOBAL’ный отрыв» ко Дню МОЛОДЁЖИ. АНОНС.
11.06.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
5 июня 2020 12:45 2646
В Солигорске пройдёт online-конкурс «GLOBAL’ный отрыв» ко Дню МОЛОДЁЖИ. АНОНС.
ГУ «Дворец культуры г.Солигорска» объявляет online-конкурс уникальных и оригинальных талантов среди молодежи от 14 до 31 года «GLOBAL’ный отрыв».
Если вы в чем-либо достигли успехов, проявляете необычные способности и таланты, тогда ждем ваши видео. Это может быть демонстрация физических способностей (например: гибкость, стойка на руках, шевеление ушами), спортивных достижений (поднятие тяжестей, шпагат, трюки и т.д.), таланты в науке, умственные способности (скорочтение, быстрое решение задач и т.д.) творческие возможности (необычное пение, танец, игра на инструментах и т.д.), пародии, достижения в ДПИ и ИЗО.
Итоги конкурса подведем 30 июня 2020.
Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.
©Информационный отдел
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5 июня 2020 12:45 2646 В Солигорске пройдёт online-конкурс «GLOBAL’ный отрыв» ко Дню...
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