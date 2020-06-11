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В Солигорске пройдёт online-конкурс «GLOBAL’ный отрыв» ко Дню МОЛОДЁЖИ. АНОНС.

11.06.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


5 июня 2020 12:45 2646

В Солигорске пройдёт online-конкурс «GLOBAL’ный отрыв» ко Дню МОЛОДЁЖИ. АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев.

ГУ «Дворец культуры г.Солигорска» объявляет online-конкурс уникальных и оригинальных талантов среди молодежи от 14 до 31 года «GLOBAL’ный отрыв».

В Солигорске пройдёт online-конкурс «GLOBAL’ный отрыв» ко Дню МОЛОДЁЖИ. АНОНС.

Если вы в чем-либо достигли успехов, проявляете необычные способности и таланты, тогда ждем ваши видео. Это может быть демонстрация физических способностей (например: гибкость, стойка на руках, шевеление ушами), спортивных достижений (поднятие тяжестей, шпагат, трюки и т.д.), таланты в науке, умственные способности (скорочтение, быстрое решение задач и т.д.) творческие возможности (необычное пение, танец, игра на инструментах и т.д.), пародии, достижения в ДПИ и ИЗО.

Один участник может присылать несколько видео продолжительностью до 3-х минут с различными талантами. Закончите ваше видео словами «С Днем молодежи!». Самые оригинальные таланты будут отмечены призами от наших партнеров: ООО «Торговый дом «Радуга-свет», магазин «Периметр», суши-пицца бар «Сушилка», пиццерия «Пицца Кинг».

Итоги конкурса подведем 30 июня 2020.

Ставьте лайки, делайте репосты, оставляйте комментарии, приглашайте друзей и подписывайтесь на нашу группу в соц.сетях! vk.com/event196012856

Участвуйте, покажите на что вы способны! Будет интересно!

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5 июня 2020 12:45 2646 В Солигорске пройдёт online-конкурс «GLOBAL’ный отрыв» ко Дню...
 
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