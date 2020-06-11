Кубок Германии: определились финалисты – «Бавария» и «Байер»

Источник материала: ОНТ

Мюнхенская «Бавария» в полуфинале одолела «Айнтрахт» из Франкфурта со счётом 2:1.

Победный гол оформил нападающий Роберт Левандовский, для которого это уже 45-й мяч в сезоне и рекордное достижение для польского форварда мюнхенцев. В финале турнира «Бавария» сыграет с «Байером». Матч пройдёт 4 июля.

Фото: EPA/UPG

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram