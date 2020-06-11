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Кубок Германии: определились финалисты – «Бавария» и «Байер»
Источник материала: ОНТ
Мюнхенская «Бавария» в полуфинале одолела «Айнтрахт» из Франкфурта со счётом 2:1.
Победный гол оформил нападающий Роберт Левандовский, для которого это уже 45-й мяч в сезоне и рекордное достижение для польского форварда мюнхенцев. В финале турнира «Бавария» сыграет с «Байером». Матч пройдёт 4 июля.
Фото: EPA/UPG
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Мюнхенская «Бавария» в полуфинале одолела «Айнтрахт» из Франкфурта со счётом 2:1. Победный гол оформил нападающий Роберт Левандовский, для которого это уже 45-й мяч...
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