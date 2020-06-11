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В СК рассказали о расследовании уголовного дела о применении насилия к милиционерам в Гродно

11.06.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 июня Александр Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В СК рассказали о расследовании уголовного дела о применении насилия к милиционерам в Гродно

После доклада глава ведомства пообщался с журналистами. Иван Носкевич рассказал, какие именно резонансные уголовные дела на контроле у Президента.

Кроме того, прокомментировал Иван Носкевич и продолжение расследования уголовного дела о применении насилия к милиционерам в Гродно.

В СК рассказали о расследовании уголовного дела о применении насилия к милиционерам в Гродно

В СК рассказали о расследовании уголовного дела о применении насилия к милиционерам в Гродно

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
В настоящий момент это уголовное дело переквалифицировано в ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в отношении десяти лиц. Сколько человек в итоге будет привлечено к уголовной ответственности, я пока не скажу. Возможно, их будет больше, возможно, меньше.

Но расследование показывает, что в инициативной группе, фигуранты которой в том числе привлекаются к уголовной ответственности в настоящий момент, было порядка полусотни лиц судимых, больше десятка неоднократно судимых. Практически все из них и являются фигурантами настоящего уголовного дела.

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В СК рассказали о расследовании уголовного дела о применении насилия к милиционерам в Гродно

Следствие продолжается. Результаты расследования озвучат после получения всей необходимой информации.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Иван Носкевич

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 11 июня Александр Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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