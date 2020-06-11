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В СК рассказали о расследовании уголовного дела о применении насилия к милиционерам в Гродно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 июня Александр Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После доклада глава ведомства пообщался с журналистами. Иван Носкевич рассказал, какие именно резонансные уголовные дела на контроле у Президента.
Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Но расследование показывает, что в инициативной группе, фигуранты которой в том числе привлекаются к уголовной ответственности в настоящий момент, было порядка полусотни лиц судимых, больше десятка неоднократно судимых. Практически все из них и являются фигурантами настоящего уголовного дела.
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Следствие продолжается. Результаты расследования озвучат после получения всей необходимой информации.
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Новости Беларуси. 11 июня Александр Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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