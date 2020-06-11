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Носкевич о нападавших на ювелирный магазин в Минске: помимо разбойных нападений, они похищали оружие
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси 11 июня принял с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь об убийстве молодой женщины, тело которой обнаружили в Свислочи, крупном ДТП в Березовском районе, а также о разбойном нападении на ювелирный магазин в Минске.
Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Должен сказать, что это достаточно редкий состав, по крайней мере, последнее уголовное дело по статье 286 направлялось в суд около пяти лет назад. Данное уголовное дело тоже закончено производством.
Мы приступаем к стадии ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела. Я думаю, в течение ближайшего месяца оно тоже будет передано прокурору для направления в суд.
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Носкевич о нападавших на ювелирный магазин в Минске: помимо разбойных нападений, они похищали оружие
Новости Беларуси. Президент Беларуси 11 июня принял с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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