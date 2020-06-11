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В Беларуси заработала «горячая линия», куда можно обратиться, если вас незаконно уволили
Источник материала: Tut.by
Минтруда вместе с Департаментом государственной инспекции труда открыли «горячую линию», куда можно обратиться по поводу незаконного увольнения. Об этом
«Горячая линия» работает по будним дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), а также в субботу с 9.00 до 12.00. На нее можно позвонить по следующим телефонам: (017) 306 37 82 (Минтруда) или (017) 306 48 54 (Департамент государственной инспекции труда).
Напомним, на днях Александр Лукашенко
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«Горячая линия» работает по будним дням и в субботу.
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