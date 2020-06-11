В Беларуси заработала «горячая линия», куда можно обратиться, если вас незаконно уволили

Источник материала: Tut.by

Минтруда вместе с Департаментом государственной инспекции труда открыли «горячую линию», куда можно обратиться по поводу незаконного увольнения. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Горячая линия» работает по будним дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), а также в субботу с 9.00 до 12.00. На нее можно позвонить по следующим телефонам: (017) 306 37 82 (Минтруда) или (017) 306 48 54 (Департамент государственной инспекции труда).

Напомним, на днях Александр Лукашенко поручил выработать систему проверок частных компаний с целью выяснить, по каким причинам увольняли людей в последние месяцы. По подсчетам Исследовательского центра ИПМ, за последние семь лет «чемпионом» по скорости «выбрасывания людей на улицу» были государственные коммерческие предприятия.