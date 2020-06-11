|
СК опубликовал фрагмент записи проверки показаний на месте убийства женщины, чьи останки обнаружены в Свислочи
Источник материала: ОНТ
ЖУТКИЕ ПРИЗНАНИЯ. Следственный комитет опубликовал фрагмент записи проверки показаний на месте убийства женщины. Напомним, 2 января этого года в Минске на берегу Свислочи работники Минскводоканала проводили уборку. И обнаружили спортивную сумку со страшным содержимым. В ней лежали отрубленные человеческие конечности.
Подробности аварии смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:
Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный
Обсудить новость в VK •
Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102
Через три дня было обнаружено место преступления и установлена личность жертвы. А вскоре в Витебске задержали подозреваемого в убийстве 37-летней женщины. Судя по опубликованной сегодня видеозаписи 26-летний уроженец Средней Азии активно сотрудничает со следствием.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СК опубликовал фрагмент записи проверки показаний на месте убийства женщины, чьи останки обнаружены в Свислочи
ЖУТКИЕ ПРИЗНАНИЯ. Следственный комитет опубликовал фрагмент записи проверки показаний на месте убийства женщины. Напомним, 2 января этого года в Минске на берегу...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)