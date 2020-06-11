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СК опубликовал фрагмент записи проверки показаний на месте убийства женщины, чьи останки обнаружены в Свислочи

11.06.2020 15:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СК опубликовал фрагмент записи проверки показаний на месте убийства женщины, чьи останки обнаружены в Свислочи

ЖУТКИЕ ПРИЗНАНИЯ. Следственный комитет опубликовал фрагмент записи проверки показаний на месте убийства женщины. Напомним, 2 января этого года в Минске на берегу Свислочи работники Минскводоканала проводили уборку. И обнаружили спортивную сумку со страшным содержимым. В ней лежали отрубленные человеческие конечности. 

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Через три дня было обнаружено место преступления и установлена личность жертвы. А вскоре в Витебске задержали подозреваемого в убийстве 37-летней женщины.  Судя по опубликованной сегодня видеозаписи 26-летний уроженец Средней Азии активно сотрудничает со следствием.

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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ЖУТКИЕ ПРИЗНАНИЯ. Следственный комитет опубликовал фрагмент записи проверки показаний на месте убийства женщины. Напомним, 2 января этого года в Минске на берегу...
 
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