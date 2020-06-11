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Анатолий Исаченко провел прямую линию: спектр вопросов – трудоустройство, земельные споры, здравоохранение и ЖКХ
Источник материала: ОНТ
На проводе – Совет Республики. Прямую телефонную линию сегодня провел заместитель председателя верхней палаты парламента.
Звонок за звонком в течение трех часов подряд. Спектр вопросов - от трудоустройства и земельных споров до здравоохранения и ЖКХ. На этот раз – много личных историй: например, из Могилевской области звонили с просьбой разобраться, почему пациенту не оказывают должного лечения, а из Березино – трудоустроить пенсионерку, оказавшуюся в непростой жизненной ситуации.
Все обращения зафиксированы и взяты на контроль. В Совете Республики также проследят, как местные органы будут решать волнующие людей вопросы. Без обратной связи никого не оставят.
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Анатолий Исаченко провел прямую линию: спектр вопросов – трудоустройство, земельные споры, здравоохранение и ЖКХ
На проводе – Совет Республики. Прямую телефонную линию сегодня провел заместитель председателя верхней палаты парламента. Звонок за звонком в течение трех часов...
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