Анатолий Исаченко провел прямую линию: спектр вопросов – трудоустройство, земельные споры, здравоохранение и ЖКХ

Источник материала: ОНТ

На проводе – Совет Республики. Прямую телефонную линию сегодня провел заместитель председателя верхней палаты парламента.

Звонок за звонком в течение трех часов подряд. Спектр вопросов - от трудоустройства и земельных споров до здравоохранения и ЖКХ. На этот раз – много личных историй: например, из Могилевской области звонили с просьбой разобраться, почему пациенту не оказывают должного лечения, а из Березино – трудоустроить пенсионерку, оказавшуюся в непростой жизненной ситуации.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Часть вопросов, с которыми обращались граждане, конечно, должны были быть разрешены на местном уровне, но, если люди обращаются, мы обязаны их выслушать и принять все меры для того, чтобы всячески помочь. Буквально после завершения прямой линии будут звонки и Облздраву, и председателям местных райисполкомов для того, чтобы выяснить ситуации и дать соответствующие поручения».

Все обращения зафиксированы и взяты на контроль. В Совете Республики также проследят, как местные органы будут решать волнующие людей вопросы. Без обратной связи никого не оставят.

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