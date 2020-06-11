Минский школьник на линейке прокричал, что после выборов во власти не будет «гнилых» людей

Источник материала: KYKY

Пару минут назад выпускник минской гимназии №192 Владислав Римашевский стал героем беларуских телеграм-каналов. Во время линейки он внезапно прокричал в микрофон: «Мы все искренне надеемся, что 9 августа [день выборов президента Беларуси] в нашей любимой стране произойдут долгожданные изменения. И в нашей гимназии, и во всех учреждениях образования не будут работать такие подлые и гнилые люди, как Слабко! Жыве Беларусь!» После этой реплики парня на фоне послышались аплодисменты.

Слабко, которую упомянул Владислав, – сотрудница гимназии, ее зовут Анна. Она работает заместителем директора по воспитательной работе и учителем беларуского языка и литературы. Судя по всему, отношения с выпускником у нее так себе, и, похоже, не только с ним. Как Symbal.by рассказал отец Римашевского, школьникам не особо нравятся методы преподавания Анны и ее знание предмета. Да, кстати: отец Владислава полностью поддержал поступок сына. Именно папа и прислал Symbal.by ролик с линейки.

Телеграм-каналы, по которым видео разлетелось мгновенно, поделились ссылкой на инстаграм выпускника. Его уже забросали лестными комментариями: пользователи выражают парню свое уважение и хвалят за смелость.