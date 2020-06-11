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МАРТ: доктрина по продбезопасности соблюдается, проблемных моментов не наблюдаем

11.06.2020 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Доктрина национальной продовольственной безопасности Беларуси до 2030 года соблюдается, никаких проблемных моментов МАРТ не наблюдает. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало, передает корреспондент БЕЛТА.

МАРТ: доктрина по продбезопасности соблюдается, проблемных моментов не наблюдаем

"По данным Национального статистического комитета, уровень обеспеченности страны мясом составляет 135,2%, молоком - 235,1%, яйцами - 123,7%, картофелем - 106,4%. Эти показатели свидетельствуют, что все положения и параметры доктрины на сегодняшний день соблюдаются. Никаких проблемных моментов мы не наблюдаем. Есть отдельные точеные позиции, которые относятся к критическому импорту. Это товары, производство которых по объективным факторам не организовано в достаточном количестве на территории Беларуси. К примеру, рыба, фрукты, ягоды. По этим позициям доля импорта немного превалирует", - сказал Михаил Жигало.

Начальник управления отметил, что на заседании коллегии МАРТ были одобрены рекомендации по соблюдению положений доктрины и поддержанию ценовой стабильности. Они распространяются как на субъектов торговли, так и на производителей товаров. "Большинство субъектов торговли присоединились к этим рекомендациям. По результатам полугодия мы проведем детальный анализ и посмотрим, как они соблюдаются", - добавил он.

 
 
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  Доктрина национальной продовольственной безопасности Беларуси до 2030 года соблюдается, никаких проблемных моментов МАРТ не наблюдает. Об этом сегодня на...
 
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