Школьный выпускной - этот день уже не повторится

Источник материала: Виртуальный Брест

Позади у вчерашних школьников беззаботное детство, шумные перемены, невыученные уроки. Но уже сегодня у них начинается взрослая жизнь и впереди новые друзья, события, свершения. Выпускной вечер - это особенный праздник, незабываемый, знаменующий переход на следующий жизненный этап.





Для учащихся Ленинского района г. Бреста выпускные вечера прошли 10 июня 2020 года. В этот день 718 выпускников получили один из важных документов, определяющий их будущий профессиональный выбор - аттестат о среднем образовании. 58 учащихся за время учебы показали наилучшие результаты и окончили школу с медалью. Школы и гимназии гордятся успехами всех своих учеников.





В добрый путь, выпускники! Вы делаете первые шаги во взрослую жизнь. Будьте упорными и выносливыми на пути достижения своей цели. Не забывайте учителей и школьных друзей. Будьте благодарны своим самым близким людям, которые были с вами от первого звонка и до последнего экзамена - родителям.





Пусть осуществятся все ваши мечты! Удачи!



















