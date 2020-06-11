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Названы лучшие спортсмены XXI века. Месси и Роналду - в топ-10

11.06.2020 19:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Испанская газета Marca назвала топ-100 лучших спортсменов XXI века. Первое место в рейтинге издания занял американский пловец Майкл Фелпс.


Фото: Reuters

23-кратный олимпийский чемпион опередил в этом рейтинге занявшего второе место спринтера Усэйна Болта и теннисиста Роджера Федерера, который разместился на третьей строчке.

В топ-10 также попали: Рафаэль Надаль (футбол), Коби Брайант (баскетбол) Тайгер Вудс (гольф), Лео Месси (футбол), Льюис Хэмилтон (автоспорт), Валентино Росси (мотоспорт) и Криштиану Роналду (футбол).

Новак Джокович стал 11-м, Михаэль Шумахер — 13-м, Леброн Джеймс — 15-м, Зинедин Зидан — 25-м, Флойд Мэйвейзер — 30-м, Конор Макгрегор — 49-м, Сидни Кросби — 64-м, Мартен Фуркад — 70-м, Владимир Кличко — 98-м.

 
 
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Испанская газета Marca назвала топ-100 лучших спортсменов XXI века. Первое место в рейтинге издания занял американский пловец Майкл Фелпс.
 
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