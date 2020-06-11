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Бабарико: Если 3,5 млн голосов говорят, что власть должна уйти, а идет приказ стрелять - это дважды нарушение

11.06.2020 20:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Претендент в президенты Виктор Бабарико считает, что если электоральное большинство, 3,5 миллиона человек, поддержит альтернативных кандидатов, оно не согласится, если по результатам выборов их «выиграет» Александр Лукашенко. И Бабарико готов возглавить любое решение этих людей.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

На вопрос, что он будет делать, если в день выборов власть скажет ему, что он набрал 5,5% голосов, Бабарико сказал, что такого быть не может: «Александр Лукашенко сам говорил, что уйдет, если народ попросит». И когда электоральному большинству — 3,5 миллиона человек — скажут, что их обманули, Бабарико готов выйти и на площадь, если того захотят люди.

— То, что скажут мне сделать избиратели, я бодренько это сделаю. Если мои избиратели скажут: идем на площадь, я пойду на площадь. Если мои избиратели скажут что-то сделать по-другому… Мне кажется, что мы забываем, что ни в одной стране мира, почитайте книгу «Восстание масс», ни один диктаторский режим не может удержаться, если у него нет электорального большинства. Он может удержаться краткое время на крови, только на крови. Если кто-то готов взять на себя ответственность за пролитие крови, а это не я говорил, что буду расстреливать людей, то это будет его ответственность, — заявил Бабарико в интервью TUT.BY.

Он еще раз повторил, что «готов возглавить решение 3,5 миллиона человек». По поводу силового сценария, Бабарико считает, что когда все увидят, что совершается беззаконие, «отдается преступный приказ», силовики выполнять его не будут.

— Я верю, что люди в армии, в МВД и везде, начиная от младших офицеров и заканчивая генералами, помнят, что такое преступный приказ. Если вы думаете, что все эти люди готовы совершить преступление, вот здесь мы с вами расходимся. Мой расчет на то, что большинство людей соблюдает закон. Даже наша ситуация сегодняшнего дня она вопиющая, но она осуществляется в рамках закона. Если 3,5 миллиона подтвержденных голосов говорят о том, что власть должна уйти, а людям идет приказ стрелять, то, извините меня, это дважды нарушение: Конституции и законодательства. И вы верите в то, что все силовые структуры готовы взять на себя эту ответственность. Я в это не верю, — сказал Бабарико.

 
 
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По поводу силового сценария, Бабарико считает, что когда все увидят, что совершается беззаконие, «отдается преступный приказ», силовики выполнять его не будут.
 
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