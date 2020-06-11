Источник материала: Новости Волковыска

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Белого дома.

Срок действия санкций против режима Александра Лукашенко истекает 16 июня 2020 года. В соответствии с документом, режим чрезвычайного положения в отношении Беларуси продлевается еще на год.

«Действия и политические инициативы некоторых членов правительства Беларуси и иных лиц, направленные на подрыв демократических процессов или институтов в Беларуси, нарушения прав человека, связанные с политическими репрессиями, и участие в коррупции, продолжают представлять собой нехарактерную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США», – говорится в документе.

Напомним, санкции в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко и ряда чиновников и членов их семей были введены 16 июня 2006 года Джорджем Бушем. Поводом стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократическими.

Известно, что в прошлом году в "черном списке" были 10 человек: действующий руководитель государства Александр Лукашенко, его старший сын, помощник по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко, председатель ЦИК Лидия Ермошина, управляющий делами президента Виктор Шейман, а также Виктор Голованов, Дмитрий Павличенко, Александр Зимовский, Степан Сухоренко, Владимир Наумов и Наталья Петкевич.

В последние годы отношения Беларуси и США улучшаются. В начале года нашу страну посетил госсекретарь Майк Помпео, этим летом приедет новый американский посол, начала поставляться нефть из Соединенных Штатов. Однако впереди очередные выборы, и вопрос санкций может быть актуализирован.